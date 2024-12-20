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Поедет или нет — появились подробности визита Шольца в Москву

20 декабря 2024 23:39
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Канцлер Германии Олаф Шольц не поедет в Москву, как отмечают в его канцелярии
Премьер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Канцелярия Федерального Канцлера Германии опровергла сообщения о запланированном визите Олафа Шольца в Москву. Представители российской стороны также подтвердили отсутствие официальных обращений со стороны немецкой стороны по поводу организации такого визита.

Об этом сообщает канал "Мы Украина".

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Что известно о визите Шольца в Москву

О потенциальном визите Шольца в Москву сегодня сообщало издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники из Комитета восточноевропейских экономических отношений Бундестага.

Как отмечает немецкая пресса, Шольц, вероятно, посредством подобного визита может воспользоваться возможным примирением между Украиной и Россией, чтобы повысить свой политический рейтинг в том, что на 23 февраля в Германии запланированы парламентские выборы.

Согласно данным немецких политологов, сейчас социал-демократы Шольца сильно уступают блоку ХДС/ХСС под руководством Фридриха Мерца, который имеет сильную позицию по помощи Украине и выступает за передачу нам ракет Taurus.

Напомним, 19 декабря Шольц пообщался с новоизбранным Президентом США Дональдом Трампом о вопросах безопасности в Европе и установлении мира в Украине.

Также на замену Шольца может прийти лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, известный жесткой позицией в Россию.

россия Германия переговоры Олаф Шольц визит

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