Шольц планує візит до Москви з мирною місією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Канцлер Німеччини Олаф Шольц збирається до Москви. Він хоче відвідати російську столицю з мирною місією.

Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на джерела з Комітету східноєвропейських економічних відносин Бундестагу у п'ятницю, 20 грудня.

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Шольц, ймовірно, прагне скористатися можливим примиренням між Україною та Росією, щоб підвищити свій політичний рейтинг напередодні дострокових парламентських виборів, які заплановані на 23 лютого.

Відомо, що наразі канцлер і його соціал-демократична партія значно поступаються блоку ХДС/ХСС під керівництвом Фрідріха Мерца за результатами опитувань.

Водночас дії Шольца, спрямовані на запобігання ескалації війни, такі як відмова у передачі Україні ракет Taurus та його дзвінок російському диктатору Володимиру Путіну, знайшли підтримку серед більшості виборців.

За словами політологів, успішна миротворча діяльність Шольца за два місяці, що залишилися до виборів, може підвищити його рейтинг та дозволить залишитися канцлером.

Нагадаємо, 19 грудня Шольц поспілкувався з новообраним Президентом США Дональдом Трампом про питання безпеки в Європі та встановлення миру в Україні.

Також на заміну Шольца може прийти лідер блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який відомий жорсткою позицією до Росії.