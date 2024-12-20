Шольц планирует визит в Москву с мирной миссией

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Канцлер Германии Олаф Шольц собирается в Москву. Он хочет посетить российскую столицу с мирной миссией.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники из Комитета восточноевропейских экономических отношений Бундестага в пятницу, 20 декабря.

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Шольц, вероятно, стремится воспользоваться возможным примирением между Украиной и Россией, чтобы повысить свой политический рейтинг накануне досрочных парламентских выборов, которые запланированы на 23 февраля.

Известно, что сейчас канцлер и его социал-демократическая партия значительно уступают блоку ХДС/ХСС под руководством Фридриха Мерца по результатам опросов.

В то же время действия Шольца, направленные на предотвращение эскалации войны, такие как отказ в передаче Украине ракет Taurus и его звонок российскому диктатору Владимиру Путину, нашли поддержку среди большинства избирателей.

По словам политологов, успешная миротворческая деятельность Шольца за два месяца, оставшихся до выборов, может повысить его рейтинг и позволит остаться канцлером.

Напомним, 19 декабря Шольц пообщался с новоизбранным Президентом США Дональдом Трампом о вопросах безопасности в Европе и установлении мира в Украине.

Также на замену Шольца может прийти лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который известен жесткой позицией к России.