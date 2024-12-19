Шольц Трамп говорили про війну в Україні

Шольц і Трамп обговорили шлях до миру в Україні — подробиці
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер, 19 грудня, провів телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Основну увагу було приділено питанням безпекової політики в Європі та миру в Україні.
Про це повідомляє пресслужба федерального уряду Німеччини.
Про що говорив Шольц із Трампом
Обидва лідери зійшлися на думці, що війна Росії в Україні триває надто довго. У ході бесіди було наголошено на важливості якнайшвидшого досягнення справедливого та сталого світу.
Шольц підтвердив, що Німеччина надаватиме підтримку Україні в її обороні від російської агресії стільки, скільки потрібно.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре відмовився надати Україні крилаті далекобійні ракети Taurus, назвавши такий крок у разі його реалізації помилковим. Він наголосив, що необхідно уникнути прямого конфлікту між Росією та НАТО.
А трохи більше тижня тому Financial Times писало, що понад 60% німців виступають проти того, щоб постачати Україні ракети Taurus.
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