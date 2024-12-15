Шольц не відправлятиме Україні Taurus, щоб уникнути війни НАТО і Росії

Шольц пояснив, чому не дасть Україні ракет Taurus
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у черговий відмовився надати Україні крилаті далекобійні ракети Taurus, назвавши такий крок у разі його реалізації помилковим. Він наголосив, що необхідно уникнути прямого конфлікту між НАТО та Росією.
Про це пише n-tv .
Що сказав Шольц про постачання Taurus Україні
Виступаючи на конференції делегатів Бранденбурзької СДПН у місті Потсдам, німецький політик зазначив, що Німеччина під його керівництвом стала другим найбільшим прихильником України.
"Проте я, як і раніше, переконаний, що буде помилкою, якщо далекобійна зброя, яку ми б надали Україні, була б задіяна для ударів у російській глибинці, або якщо ми постачатимемо зброю, здатну зробити саме це", — заявив німецький політик .
Він додав, що конфлікт між альянсом НАТО та Російською Федерацією треба не допустити, причому за будь-яку ціну.
"І якщо ніхто, крім нас, не має сили розуму, необхідної для прийняття зважених рішень, то так тому і бути", — додав він.
Нагадаємо, трохи більше тижня тому Financial Times писало, що понад 60% німців виступають проти того, щоб постачати Україні ракети Taurus.
Також зазначимо, що Шольц днями заявив, що Україна отримає до кінця року деякі види зброї , які були обіцяні.
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