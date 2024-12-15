Шольц не будет отправлять Украине Taurus, чтобы избежать войны НАТО и России

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной отказался предоставить Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus, назвав такой шаг в случае его реализации - ошибочным. Он подчеркнул, что необходимо избежать прямого конфликта между НАТО и Россией.

Об этом пишет n-tv.

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Выступая на конференции делегатов Бранденбургской СДПГ в городе Потсдам, немецкий политик отметил, что Германия под его руководством стала вторым крупнейшим сторонником Украины.

"Тем не менее я по-прежнему убежден, что будет ошибкой, если дальнобойное оружие, которое мы бы предоставили Украине, было бы задействовано для ударов в российской глубинке, или если мы будем поставлять оружие, способное сделать именно это", — заявил немецкий политик.

Он добавил, что конфликт между альянсом НАТО и Российской Федерацией должен быть предотвращен, причем любой ценой.



"И если никто, кроме нас, не обладает силой разума, необходимой для принятия взвешенных решений, то так тому и быть", — добавил он.

Напомним, чуть более недели назад Financial Times писало, что более 60% немцев выступают против того, чтоб поставлять Украине ракеты Taurus.

Также отметим , Шольц на днях заявил, что Украина получит до конца года некоторые виды оружия, которые были обещаны.