Военная помощь Украине — сколько немцев против поставок ракет Taurus

Немецкая дальнобойная ракета Taurus Фото: wikimedia.org

Более 60% немцев выступают против поставок Украине ракет Taurus. Это частично объясняет популярность ультраправой "Альтернативы для Германии" и ультралевого "Альянса Сары Вагенкнехт", которые выступают вообще против немецкой военной помощи Украине.

Об этом сообщает издание The Financial Times.

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Опрос немцев по поставке Украине ракет Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц регулярно подвергается критике со стороны оппозиции в связи с последовательным отказом в поставках дальнобойных ракет Taurus Украине.

Политик заявлял, что предоставление Киеву Taurus приведет "только к эскалации конфликта" и потребует отправки немецкого военного контингента в Украину для помощи украинским военнослужащим в эксплуатации этих ракет.

Однако определенная часть избирателей все же поддерживает позицию политика. Согласно опросу RTL/ntv, 63% немцев не поддерживают идею передачи ракет, что на 7% больше, чем в апреле этого года.

Этот опрос подтверждает наличие значительного скептицизма среди населения Германии в отношении военной помощи Украине, что также объясняет популярность ультраправых и ультралевых политических сил, выступающих против поддержки Киева.

"Шольц определенно задевает нерв (общества Германии. — ред.). В Германии существует большой скептицизм относительно предоставления Украине оружия дальнего радиуса действия, особенно среди избирателей социал-демократов", — заявила в комментарии FT политолог из берлинского Свободного университета Джулия Ройшенбах.

Между тем, по данным опроса, проведенного в декабре 20024 года компанией Forsa, 49% избирателей считают вопрос войны РФ против Украины важнейшим, который встал перед Германией — кроме краха правительства, выборов президента США, конфликта на Ближнем Востоке и даже проблем в экономике ФРГ.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что для Германии и ее союзников растет угроза России. Такая тенденция будет наблюдаться и в будущем.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о потребностях страны в ракетах Taurus. Также он отреагировал на звонок канцлера Германии Олафа Шольца к российскому диктатору Владимиру Путину.