Военная помощь Украине — сколько немцев против поставок ракет Taurus

Сколько немцев против предоставления ракет Taurus Украине — опрос
Более 60% немцев выступают против поставок Украине ракет Taurus. Это частично объясняет популярность ультраправой "Альтернативы для Германии" и ультралевого "Альянса Сары Вагенкнехт", которые выступают вообще против немецкой военной помощи Украине.
Об этом сообщает издание The Financial Times.
Опрос немцев по поставке Украине ракет Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц регулярно подвергается критике со стороны оппозиции в связи с последовательным отказом в поставках дальнобойных ракет Taurus Украине.
Политик заявлял, что предоставление Киеву Taurus приведет "только к эскалации конфликта" и потребует отправки немецкого военного контингента в Украину для помощи украинским военнослужащим в эксплуатации этих ракет.
Однако определенная часть избирателей все же поддерживает позицию политика. Согласно опросу RTL/ntv, 63% немцев не поддерживают идею передачи ракет, что на 7% больше, чем в апреле этого года.
Этот опрос подтверждает наличие значительного скептицизма среди населения Германии в отношении военной помощи Украине, что также объясняет популярность ультраправых и ультралевых политических сил, выступающих против поддержки Киева.
"Шольц определенно задевает нерв (общества Германии. — ред.). В Германии существует большой скептицизм относительно предоставления Украине оружия дальнего радиуса действия, особенно среди избирателей социал-демократов", — заявила в комментарии FT политолог из берлинского Свободного университета Джулия Ройшенбах.
Между тем, по данным опроса, проведенного в декабре 20024 года компанией Forsa, 49% избирателей считают вопрос войны РФ против Украины важнейшим, который встал перед Германией — кроме краха правительства, выборов президента США, конфликта на Ближнем Востоке и даже проблем в экономике ФРГ.
Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что для Германии и ее союзников растет угроза России. Такая тенденция будет наблюдаться и в будущем.
Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о потребностях страны в ракетах Taurus. Также он отреагировал на звонок канцлера Германии Олафа Шольца к российскому диктатору Владимиру Путину.
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