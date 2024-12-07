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Скільки німців проти надання ракет Taurus Україні — опитування

7 грудня 2024 10:15
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Військова допомога Україні — скільки німців проти постачання ракет Taurus
Німецька далекобійна ракета Taurus. Фото: wikimedia.org
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Понад 60% німців виступають проти постачання Україні ракет Taurus. Це частково пояснює популярність ультраправої "Альтернативи для Німеччини" та ультралівого "Альянсу Сари Вагенкнехт", які виступають взагалі проти німецької військової допомоги Україні.

Про це повідомляє видання The Financial Times.

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Опитування німців щодо постачання Україні ракет Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц регулярно піддається критиці з боку опозиції через послідовну відмову у постачанні далекобійних ракет Taurus Україні.

Політик заявляв, що надання Києву Taurus призведе "лише до ескалації конфлікту" і потребуватиме відправлення німецького військового контингенту в Україну для допомоги українським військовослужбовцям в експлуатації цих ракет.

Проте певна частина виборців все ж підтримує позицію політика. Згідно з опитуванням RTL/ntv, 63% німців не підтримують ідею передачі ракет, що на 7% більше, ніж у квітні цього року.

Це опитування підтверджує наявність значного скептицизму серед населення Німеччини щодо військової допомоги Україні, що також пояснює популярності ультраправих і ультралівих політичних сил, які виступають проти підтримки Києва.

"Шольц безумовно зачіпає нерв (суспільства Німеччини. — ред.). У Німеччині існує великий скептицизм щодо надання Україні зброї дальнього радіуса дії, особливо серед виборців соціал-демократів", — заявила в коментарі FT політолог із берлінського Вільного університету Джулія Ройшенбах.

Тим часом, за даними опитування, проведеного в грудні 2024 року компанією Forsa, 49% виборців вважають питання війни РФ проти України найважливішим, яке постало перед Німеччиною — крім краху уряду, виборів президента США, конфлікту на Близькому Сході та навіть проблем в економіці ФРН.

Нагадаємо,  міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що для Німеччини та її союзників зростає загроза з боку Росії. Така тенденція спостерігатиметься і в майбутньому.

Раніше ми писали про те, що Президент України Володимир Зеленський розповів про потреби країни у ракетах Taurus. Також він відреагував на дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до російського диктатора Володимира Путіна.

Німеччина військова допомога опитування Олаф Шольц ракети

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