Шольц Трамп говорили о войне в Украине

Шольц и Трамп обсудили путь к миру в Украине — подробности
Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг, 19 декабря, провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Основное внимание было уделено вопросам политики безопасности в Европе и мире в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба федерального правительства Германии.
О чем говорил Шольц с Трампом
Оба лидера сошлись во мнении, что война России в Украине продолжается слишком долго. В ходе беседы была подчеркнута важность скорейшего достижения справедливого и устойчивого мира.
Шольц подтвердил, что Германия будет оказывать поддержку Украине в ее обороне от российской агрессии столько, сколько потребуется.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказался предоставить Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus, назвав такой шаг в случае его реализации ошибочным. Он подчеркнул, что необходимо избежать прямого конфликта между Россией и НАТО.
А чуть больше недели назад Financial Times писало, что более 60% немцев выступают против того, чтобы поставлять Украине ракеты Taurus.
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