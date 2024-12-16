Уряд Шольца відправили у відставку — які зміни чекають на Німеччину

Олаф Шольц. Фото: Reuters

Бундестаг висловив вотум недовіри уряду Олафа Шольца. За це рішення проголосували більшість депутатів.

Про це повідомляє видання Spiegel у понеділок, 16 грудня.

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Німецький парламент висловив вотум недовіри уряду Олафа Шольца. Більшість депутатів підтримали це. Надалі мають відбутись позачергові вибори, ймовірна дата — 23 лютого 2025 року. Як зазначає видання, це був очікуваний крок, який ініціював сам Шольц після розпаду правлячої коаліції.

"Проголосували 717 депутатів, 207 висловили довіру Олафу Шольцу. 394 відмовилися від довіри. Утрималися 116 депутатів", — зазначає видання.

Повідомлення про голосування. Фото: скриншот

Перед голосуванням лідери партій розкритикували політику Шольца. Йому дорікали за провал енергетичної політики, емігрантську кризу, зростання боргів і скорочення оборонних видатків.

Нагадаємо, соціал-демократична партія Німеччини виключила у своїй передвиборчій програмі будь-яку можливість передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Таким чином, партія повністю підтримує позицію нинішнього канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Німеччина виділила Україні додаткові 70 млн євро. Ці кошти підуть на закупівлю малих теплоелектростанцій, котелень та іншого енергообладнання.