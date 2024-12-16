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Партія Шольца визначилася щодо передачі ракет Taurus Україні

16 грудня 2024 08:21
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Німеччині СДПН не хоче передати Україні Taurus
Ракета Taurus. Фото ілюстративне: Мілітарний
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Соціал-демократична партія Німеччини виключила у своїй передвиборчій програмі будь-яку можливість передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Таким чином партія повністю підтримує позицію нинішнього канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо цього питання. 

Про це повідомляє Berliner Morgenpost у понеділок, 16 грудня.

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При цьому однопартійці Шольца підтримали майбутнє розміщення американських далекобійних ракет на території Німеччини та політику доведення витрат на оборону до щонайменше двох відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП).

Соціал-демократи також обстоюватимуть запровадження податку для "надбагатих" — до цієї категорії віднесли тих, чиї статки оцінюються від 100 мільйонів євро й вище. Одночасно з цим відбудеться послаблення податкового тиску на 95 відсотків громадян та підприємств. Також планується запровадити обмеження швидкості на автобанах до максимум 130 кілометрів на годину і довести тариф мінімальної заробітної плати до 15 євро за годину.

Також в програму соратників Шольца вписано пункт про так званий "інвестиційний турборежим", покликаний покращити ситуацію в економіці Німеччини, особливо у виробничій сфері. На додачу, у політсилі Шольца вирішили преміювати придбання електромобілів, вироблених у Німеччині.

Крім того, у СДПН готові виконувати свої попередні зобов'язання продовжувати депортацію небажаних мігрантів. Роботу над передвиборчою програмою в СДПН планують завершити до вівторка, 17 грудня.

Раніше ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц знову відмовився надати Україні крилаті далекобійні ракети Taurus, назвавши такий крок у разі його реалізації помилковим. Він заявив, що важливо уникнути прямого зіткнення НАТО з Російською Федерацією.

Нагадаємо, трохи більше тижня тому Financial Times писало, що понад 60% німців виступають проти того, щоб постачати Україні ракети Taurus.

Німеччина Україна Олаф Шольц ракети війна в Україні

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