В Германии СДПГ не хочет передать Украине Taurus

Ракета Taurus. Фото иллюстративное: Милитарный

Социал-демократическая партия Германии исключила в своей предвыборной программе любую возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Таким образом, партия полностью поддерживает позицию нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца по этому вопросу.

Об этом сообщает Berliner Morgenpost в понедельник, 16 декабря.

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При этом однопартийцы Шольца поддержали будущее размещение американских дальнобойных ракет на территории Германии и политику доведения расходов на оборону до двух процентов валового внутреннего продукта (ВВП).

Социал-демократы также будут отстаивать введение налога для "сверхбогатых" — к этой категории отнесли тех, чье состояние оценивается от 100 миллионов евро и выше. Одновременно с этим произойдет ослабление налогового давления на 95 процентов граждан и предприятий. Также планируется ввести ограничение скорости на автобанах максимум до 130 километров в час и довести тариф минимальной заработной платы до 15 евро в час.

Также в программу соратников Шольца вписан пункт о так называемом "инвестиционном турборежеме", призванный улучшить ситуацию в экономике Германии, особенно в производственной сфере. Вдобавок, в политсиле Шольца решили премировать приобретение электромобилей, произведенных в Германии.

Кроме того, в СДПГ готовы выполнять свои предварительные обязательства продолжать депортацию нежелательных мигрантов. Работу над предвыборной программой в СДПГ планируют завершить до вторника, 17 декабря.

Ранее мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц снова отказался предоставить Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus, назвав такой шаг в случае его реализации ошибочным. Он заявил, что важно проникнуть в прямое столкновение НАТО с Российской Федерацией.

Напомним, чуть больше недели назад Financial Times писало, что более 60% немцев выступают против того, чтобы поставлять Украине ракеты Taurus.