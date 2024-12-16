Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Правительству Шольца выразили вотум недоверия — что это значит arrow

Правительству Шольца выразили вотум недоверия — что это значит

16 декабря 2024 18:24
Ольга Антоновская - редактор
Правительство Шольца отправили в отставку — какие изменения ждут Германии
Олаф Шольц. Фото: Reuters
Ольга Антоновская - редактор

Бундестаг выразил вотум недоверия правительству Олафа Шольца. За это решение проголосовало большинство депутатов.

Об этом сообщает издание Spiegel в понедельник, 16 декабря.

Читайте также:

Отставка правительства Олафа Шольца

Немецкий парламент выразил вотум недоверия правительству Олафа Шольца. Большинство депутатов поддержали это. В дальнейшем должны пройти внеочередные выборы, вероятная дата — 23 февраля 2025 года. Как отмечает издание, это был ожидаемый шаг, который инициировал Шольц после распада правящей коалиции.

"Проголосовали 717 депутатов, 207 выразили доверие Олафу Шольцу. 394 отказались от доверия. Воздержались 116 депутатов", — отмечает издание.

Вотум недоверия правительству Шольца
Сообщение о голосовании. Фото: скриншот

Перед голосованием лидеры партий раскритиковали политику Шольца. Его упрекали за провал энергетической политики, эмигрантский кризис, рост долгов и сокращение оборонных расходов.

Напомним, социал-демократическая партия Германии исключила в своей предвыборной программе любую возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Таким образом, партия полностью поддерживает позицию нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца.

Германия выделила Украине дополнительные 70 млн евро. Эти средства пойдут на закупку малых теплоэлектростанций, котельных и другого энергооборудования.

Германия политики Олаф Шольц правительство отставка народные депутаты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:20 В Укрэнерго назвали объект, по которому целилась РФ 13 декабря

19:13 Схема на 4,5 млн — на Одесчине разоблачили ловкого дельца

18:57 Банки запустили Дія.Картку — что доступно украинцам

18:49 Укрэнерго удивило прогнозом на завтра — чего ждать

18:48 Поддержка читателей — как в Дії получить 908 грн на книги

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

18:42 Хоть тепло, но опасно — какой будет погода во Львове завтра

18:41 Отключение света в Одессе — прогнозы на вторник

18:24 Правительству Шольца выразили вотум недоверия — что это значит

18:21 В Одессу привезли символ мира из места рождения Иисуса — детали

18:21 Должен ли работодатель следить за воинским учетом работников

19:20 В Укрэнерго назвали объект, по которому целилась РФ 13 декабря

19:13 Схема на 4,5 млн — на Одесчине разоблачили ловкого дельца

18:57 Банки запустили Дія.Картку — что доступно украинцам

18:49 Укрэнерго удивило прогнозом на завтра — чего ждать

18:48 Поддержка читателей — как в Дії получить 908 грн на книги

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

18:42 Хоть тепло, но опасно — какой будет погода во Львове завтра

18:41 Отключение света в Одессе — прогнозы на вторник

18:24 Правительству Шольца выразили вотум недоверия — что это значит

18:21 В Одессу привезли символ мира из места рождения Иисуса — детали

18:21 Должен ли работодатель следить за воинским учетом работников

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

Text

17:50 Кулеба ошарашил заявлением о мирном плане Трампа — Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

Text

12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

Text

08:00 Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2024
Text

18:39 Воин вспомнил события во время контрнаступления 2023 года — видео

14 декабря 2024
Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК