Правительство Шольца отправили в отставку — какие изменения ждут Германии

Олаф Шольц. Фото: Reuters

Бундестаг выразил вотум недоверия правительству Олафа Шольца. За это решение проголосовало большинство депутатов.

Об этом сообщает издание Spiegel в понедельник, 16 декабря.

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Немецкий парламент выразил вотум недоверия правительству Олафа Шольца. Большинство депутатов поддержали это. В дальнейшем должны пройти внеочередные выборы, вероятная дата — 23 февраля 2025 года. Как отмечает издание, это был ожидаемый шаг, который инициировал Шольц после распада правящей коалиции.

"Проголосовали 717 депутатов, 207 выразили доверие Олафу Шольцу. 394 отказались от доверия. Воздержались 116 депутатов", — отмечает издание.

Сообщение о голосовании. Фото: скриншот

Перед голосованием лидеры партий раскритиковали политику Шольца. Его упрекали за провал энергетической политики, эмигрантский кризис, рост долгов и сокращение оборонных расходов.

Напомним, социал-демократическая партия Германии исключила в своей предвыборной программе любую возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Таким образом, партия полностью поддерживает позицию нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца.

Германия выделила Украине дополнительные 70 млн евро. Эти средства пойдут на закупку малых теплоэлектростанций, котельных и другого энергооборудования.