Генсек НАТО попросил Зеленского прекратить критиковать Шольца

Владимир Зеленский и Марк Рютте. Фото: AP

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает несправедливой критику канцлера Германии Олафа Шольца со стороны Президента Украины Владимира Зеленского. Генсек лично обращался к украинскому лидеру с просьбой прекратить это.

Об этом сообщает Reuters в понедельник, 23 декабря.

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Как отмечает издание, Германия была жизненно важным союзником Украины. Однако Киев разочаровало ее колебания по поводу не предоставления крылатых ракет большой дальности Taurus. Зеленский иногда резко реагировал на это.

"Я часто говорил Зеленскому, что он должен прекратить критиковать Олафа Шольца, потому что я считаю, что это несправедливо", — отметил Рютте.

Вместе с тем, Рютте отметил, что для Украины важны ракеты Taurus. Он добавил, что в отличие от Шольца будет поставлять Украине эти крылатые ракеты и не будет ограничивать их использование.

"В целом мы знаем, что такие возможности очень важны для Украины", — сказал Рютте.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина продолжает укреплять отношения с НАТО, что способствует дальнейшей координации в оказании военной помощи.

Канцелярия Федерального Канцлера Германии опровергла сообщение о запланированном визите Олафа Шольца в Москву. Представители российской стороны также подтвердили отсутствие официальных обращений со стороны германской стороны.