Зеленский встретился с генсеком НАТО - о чем говорили

НАТО и закупка оружия — детали встречи Зеленского и Рютте
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны сосредоточили внимание на ключевых вопросах безопасности и обороны.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram в четверг, 9 января.
О чем говорил Зеленский с Рютте
В центре разговора был вопрос дальнейшего укрепления украинской ПВО, что является критически важным для защиты гражданского населения и инфраструктуры от российских ракетных атак.
Также была рассмотрена возможность привлечения стран НАТО к закупкам украинского вооружения, используя датскую модель сотрудничества. Этот подход предусматривает тесную интеграцию и координацию усилий для поддержки Украины в оборонном секторе.
Партнеры обсудили общую задачу — создание условий для приближения справедливого и прочного мира. НАТО может играть ключевую роль в реализации этой цели.
Особое внимание было уделено возможностям платформы Североатлантического альянса "Безопасная помощь и обучение для Украины" (NSATU), которая может стать эффективным инструментом в укреплении обороноспособности Украины и стабилизации ситуации в регионе.
Напомним, Рютте считает несправедливой критику канцлера Германии Олафа Шольца со стороны Зеленского. СМИ заявили, что генсек лично обращался к украинскому лидеру с просьбой прекратить это.
Также мы писали, что Зеленский в декабре провел важную встречу с Рютте в Брюсселе. Во время переговоров был сделан акцент на укреплении системы противовоздушной обороны Украины и создании условий для обеспечения длительного мира.
Читайте Новини.LIVE!