Зеленский встретился с генсеком НАТО - о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны сосредоточили внимание на ключевых вопросах безопасности и обороны.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram в четверг, 9 января.

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Скриншот поста Зеленского

В центре разговора был вопрос дальнейшего укрепления украинской ПВО, что является критически важным для защиты гражданского населения и инфраструктуры от российских ракетных атак.

Также была рассмотрена возможность привлечения стран НАТО к закупкам украинского вооружения, используя датскую модель сотрудничества. Этот подход предусматривает тесную интеграцию и координацию усилий для поддержки Украины в оборонном секторе.

Партнеры обсудили общую задачу — создание условий для приближения справедливого и прочного мира. НАТО может играть ключевую роль в реализации этой цели.

Особое внимание было уделено возможностям платформы Североатлантического альянса "Безопасная помощь и обучение для Украины" (NSATU), которая может стать эффективным инструментом в укреплении обороноспособности Украины и стабилизации ситуации в регионе.

Напомним, Рютте считает несправедливой критику канцлера Германии Олафа Шольца со стороны Зеленского. СМИ заявили, что генсек лично обращался к украинскому лидеру с просьбой прекратить это.

Также мы писали, что Зеленский в декабре провел важную встречу с Рютте в Брюсселе. Во время переговоров был сделан акцент на укреплении системы противовоздушной обороны Украины и создании условий для обеспечения длительного мира.