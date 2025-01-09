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Зеленський на "Рамштайні" зустрівся з Пісторіусом — що обговорили

9 січня 2025 17:03
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Засідання у форматі Рамштайн — Зеленський зустрівся з міністром оборони Німеччини Пісторіусом
Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Президент Володимир Зеленський у межах засідання Контактної групи з питань оборони на авіабазі "Рамштайн" зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Співрозмовники обговорили питання підтримки України в 2025 році.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента (ОП) в четвер, 9 січня.

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В ОП зазначили, що перш за все, Зеленський подякував Німеччині за військову підтримку та відзначив лідерство цієї країни в посиленні української протиповітряної оборони.

Також співрозмовники обговорили можливість збільшення фінансування військової допомоги Україні на 2025 рік. Окремо Президент наголосив на тому, що важливо й надалі посилювати українську протиповітряну оборону та надати Україні додаткові засоби ППО. 

"Військова допомога нашій державі на цей рік, постачання додаткових засобів ППО, майбутня робота формату "Рамштайн", підтримка українського виробництва озброєння й техніки — серед тем, які ми обговорили. Лише сильні позиції України на полі бою, зміцнення наших воїнів допоможе примусити Росію до справедливого й тривалого миру", — сказав президент.

Під час зустрічі йшлося і про майбутню роботу формату "Рамштайн", а також можливість фінансування українського виробництва озброєння й техніки за данською моделлю.

У свою чергу Пісторіус наголосив, що найближчим часом Німеччина передасть додаткові ракети до раніше поставлених систем.

Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав усі країни, які входять до Контактної групи з питань оборони України, укладати двосторонні угоди про безпеку. Це допоможе Україні посилити оборону, особливо в зимовий період. Також під час засідання на авіабазі "Рамштайн" український лідер висловив вдячність Сполученим Штатам за координацію такого формату допомоги нашій державі.

Володимир Зеленський Німеччина президент Рамштайн Борис Пісторіус

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