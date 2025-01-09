Заседание в формате Рамштайн — Зеленский встретился с министром обороны Германии Писториусом

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны на авиабазе "Рамштайн" встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Собеседники обсудили вопросы поддержки Украины в 2025 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента (ОП) в четверг, 9 января.

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В ОП отметили, что прежде всего, Зеленский поблагодарил Германию за военную поддержку и отметил лидерство этой страны в усилении украинской противовоздушной обороны.

Також собеседники обсудили возможность увеличения финансирования военной помощи Украине на 2025 год. Отдельно Президент отметил, что важно и в дальнейшем усиливать украинскую противовоздушную оборону, а также предоставить Киеву дополнительные средства ПВО.

"Военная помощь нашему государству на этот год, поставки дополнительных средств ПВО, будущая работа формата "Рамштайн", поддержка украинского производства вооружения и техники — среди тем, которые мы обсудили. Только сильные позиции Украины на поле боя, помощь нашим воинам поможет принудить Россию к справедливому и длительному миру", — сказал президент.

В ходе встречи речь шла и о будущей работе формата "Рамштайн", а также о возможности финансирования украинского производства вооружения и техники по датской модели.

В свою очередь Писториус подчеркнул, что в ближайшее время Германия передаст дополнительные ракеты к ранее поставленным системам.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал все страны, которые входят в Контактную группу по вопросам обороны Украины, заключать двусторонние соглашения о безопасности. Это поможет Украине усилить оборону, особенно в зимний период. Также во время заседания на авиабазе "Рамштайн" украинский лидер выразил благодарность Соединенным Штатам за координацию такого формата помощи нашему государству.