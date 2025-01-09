Зеленский встретился с Мелони — о чем говорили

Зеленский встретился с Мелони — что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Это произошло сразу после участия в заседании в формате "Рамштайн" в четверг, 9 января.
Об этом Зеленский заявил в Х.
О чем Зеленский говорил с Мелони
Президент Украины прибыл в Италию для важных переговоров с Мелони.
Стороны обсудили стратегические инициативы для усиления обороноспособности Украины и реагирования на актуальные глобальные вызовы и подготовку к нынешней Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме.
Как известно, целью мероприятия является привлечение международной поддержки для восстановления украинской инфраструктуры и экономики.
Зеленский выразил глубокую благодарность правительству и народу Италии, которая остается важным партнером в борьбе за справедливый мир и защиту европейских ценностей, за непоколебимую поддержку Украины в условиях войны.
Напомним, 9 января Зеленский прибыл в Германию. Там он принял участие в 25-м заседании Рамштайн.
Также мы писали, что Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они подняли вопросы безопасности и обороны.
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