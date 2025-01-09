Зеленский встретился с Мелони — о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Фото: Владимир Зеленский/Х

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Это произошло сразу после участия в заседании в формате "Рамштайн" в четверг, 9 января.

Об этом Зеленский заявил в Х.

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Президент Украины прибыл в Италию для важных переговоров с Мелони.

Зеленский и Мелони встретились. Фото: Владимир Зеленский/Х

Стороны обсудили стратегические инициативы для усиления обороноспособности Украины и реагирования на актуальные глобальные вызовы и подготовку к нынешней Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме.

Как известно, целью мероприятия является привлечение международной поддержки для восстановления украинской инфраструктуры и экономики.

Зеленский выразил глубокую благодарность правительству и народу Италии, которая остается важным партнером в борьбе за справедливый мир и защиту европейских ценностей, за непоколебимую поддержку Украины в условиях войны.

Зеленский и Мелони обнимаются. Фото: Владимир Зеленский/Х

Напомним, 9 января Зеленский прибыл в Германию. Там он принял участие в 25-м заседании Рамштайн.

Также мы писали, что Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они подняли вопросы безопасности и обороны.