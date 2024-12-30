В Аргентині рекордно укріпився песо щодо долара, але аналітики вбачають ризики

Президент Аргентини Хав'єр Мілей. Фото: Reuters

Аргентинський песо завдяки реформам Хав'єра Мілея демонструє найбільше зростання серед усіх валют світу у 2024 році, посилившись до долара США на 44,2%. Такий результат перевищує показник турецької ліри, яка зайняла друге місце з 21,2% зростання, але це тягне за собою і фінансові ризики.

Про це пише Financial Times.

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Зміцнення песо стало наслідком економічної політики спрямованої на стабілізацію економіки країни, що перебувала на межі гіперінфляції. Впровадження жорсткої економії та збереження суворого валютного контролю призвело до збільшення середніх зарплат у доларовому еквіваленті вдвічі, до 990 доларів.

Однак, експерти висловлюють занепокоєння щодо стійкості такого курсу. Центральний банк Аргентини змушений витрачати значні валютні резерви для підтримки сильного песо. Дедалі більше аналітиків попереджають про потенційні ризики, пов'язані зі швидким знеціненням бразильського реала та можливими торговими бар’єрами, запровадженими новим урядом США.

Експерти підкреслюють, що штучне зміцнення песо може призвести до негативних наслідків для конкурентоспроможності аргентинського експорту. Індекси "Біг Мака" демонструють значне зростання вартості продукції в Аргентині порівняно з минулим роком.

Навіть президент Мілей визнає, що девальвація може зруйнувати успішну програму макроекономічної стабілізації. Експерти вважають, що аргентинський песо значно переоцінений і має корекцію в майбутньому.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року набуде чинності закон про підвищення податків для ФОПів. Зокрема, йдеться про зростання ставки військового збору.

Також ми писали, що виплати людям пенсійного віку можуть збільшитися у 2025 році. Вони отримуватимуть доплати за вік та відсутність тих, хто може про них попіклуватися.