В Аргентине рекордно укрепилось песо по отношению к доллару, но аналитики видят риски

Президент Аргентины Хавьер Милей. Фото: Reuters

Аргентинское песо благодаря реформам Хавьера Милея демонстрирует наибольший рост среди всех валют мира в 2024 году, усилившись к доллару США на 44,2%. Такой результат превышает показатель турецкой лиры, занявшей второе место с 21,2% роста, но это влечет и финансовые риски.

Об этом пишет Financial Times.

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Укрепление песо явилось следствием экономической политики направленной на стабилизацию экономики страны, находившейся на грани гиперинфляции. Внедрение жесткой экономии и сохранение строгого валютного контроля привело к увеличению средних зарплат в долларовом эквиваленте вдвое до 990 долларов.

Однако эксперты выражают обеспокоенность по поводу устойчивости такого курса. Центральный банк Аргентины вынужден тратить значительные валютные резервы для поддержки сильного песо. Все большее число аналитиков предупреждают о потенциальных рисках, связанных с быстрым обесценением бразильского реала и возможными торговыми барьерами, введенными новым правительством США.

Эксперты подчеркивают, что искусственное укрепление песо может привести к негативным последствиям для конкурентоспособности аргентинского экспорта. Индексы "Биг Мака" демонстрируют значительный рост стоимости продукции в Аргентине по сравнению с прошлым годом.

Даже президент Милей признает, что девальвация может разрушить успешную программу макроэкономической стабилизации. Эксперты считают, что аргентинское песо значительно переоценено и имеет коррекцию в будущем.

Напомним, с 1 января 2025 года вступит в силу закон о повышении налогов для ФЛП . В частности, речь идет о росте ставки военного сбора.

Также мы писали, что выплаты людям пенсионного возраста могут увеличиться в 2025 году. Они будут получать доплаты за возраст и отсутствие тех, кто может о них позаботиться.