Чи зможе Трамп закінчити війну в Україні за 90 днів — що думають букмекери

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Ймовірність того, що обраний президент США Дональд Трамп закінчить війну в Україні за 90 днів — дуже знизилася. Хоча ще два місяці тому 50% букмекерів вірили в цю можливість.

Про такі показники свідчать дані на платформі Polymarket, де приймають ставки.

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У листопаді, після того, як стало відомо про перемогу Трампа, 50% людей робили ставку на те, що він зможе завершити російсько-українську війну до 20 квітня — тобто, за 90 днів від початку інавгурації 20 січня. Однак тепер цей показник впав до 29%.

Прогноз букмекерів. Фото: скріншот з Polymarket .

Зазначимо, що під час виборчої компанії Трамп неодноразово заявляв, що закінчить війну в Україні за 24 години, причому ще до моменту офіційного вступу на посаду президента.

Нагадаємо, днями Трамп заявив, що планує "дуже швидко" зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним після того, як він офіційно вступить на посаду президента. При цьому він не назвав графік зустрічі.

Також ми писали, що за словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, зустріч між главою української держави Володимиром Зеленським та обраним президентом США Дональдом Трампом теж відбудеться дуже скоро. І теж, саме після інавгурації.