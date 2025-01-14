Зустріч Трампа та Путіна — президент США готовий до діалогу

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: АР

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже швидко" планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним після того, як офіційно вступить на посаду. Водночас він не назвав графік зустрічі, яка стане першою між президентами після початку війни Росії з Україною в лютому 2022 року.

Про це повідомляє Reuters.

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Трамп заявив, що хоче зустрітися з Путіним "якнайшвидше", однак не назвав часових рамок зустрічі. Натомість, відповідаючи на запитання про свою стратегію припинення війни, сказав, що вона залежить від очільника Кремля.

"Ну, є тільки одна стратегія, і вона залежить від Путіна, і я не можу собі уявити, що він у захваті від того, як все йде, тому що для нього це теж не зовсім добре. І я знаю, що він хоче зустрітися, і я збираюся зустрітися дуже швидко. Я б зробив це раніше, але... треба зайти в офіс", — йдеться у повідомленні.

Водночас у Кремлі заявили, що підготовки до зустрічі поки не відбувається. За словами речника Путіна Пєскова, багато країн нібито пропонують організувати діалог російського диктатора і обраного лідера США. Втім, говорити про це передчасно.

Нагадаємо, нещодавно у Швейцарії заявили, що готові організувати зустріч Трампа та Путіна на своїй території. Це відбудеться, якщо самі політики про це попросять.

Водночас аналітики ISW оцінили готовність Росії до переговорів з Трампом. Там вважають, що це не призведе до повноцінного та сталого миру.