Кремль готовий до переговорів з Трампом — аналіз ISW

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexei Danichev/Pool via REUTERS

У Кремлі заявили про готовність вести переговори з новообраним Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Однак у Росії зазначили, що переговорна позиція залишається незмінною.

Про це йдеться у звіті ISW.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував заяву Трампа про організацію його зустрічі з Путіним. За його словами, російський диктатор "відкритий до контактів з міжнародними лідерами, жодних умов не потрібно".

Пєсков наголосив, що Кремль зберігає свою "неодноразово озвучену" позицію щодо України. Путін озвучив її у червні минулого року. Йдеться про заміну Президента України Володимира Зеленського, уряду, демілітаризації та передача РФ тимчасово окупованих територій.

"Жодні переговори не призведуть до повноцінного та сталого миру, доки Путін залишатиметься прихильним до цих вимог, попри "готовність" Кремля вести переговори із західними лідерами", — додали аналітики ISW.

Нагадаємо, російська влада вважає, що Трамп нібито демонструє готовність до діалогу. Там наголосили, що наразі немає конкретних організаційних деталей щодо майбутньої зустрічі.

Також внутрішній аналіз уряду Німеччини вказує на можливість завершення війни Росією цього року.