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У Путіна висловились про переговори з Трампом

10 січня 2025 14:22
Карина Приходько - Редактор
Путін готовий до переговорів з Трампом без жодних попередніх умов
Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: Reuters
Карина Приходько - Редактор

Російськи диктатор Володимир Путін "без жодних умов" готовий до переговорів з президентом США Дональдом Трампом. Для цієї розмови потрібне "лише бажання".

Про це заявив прессекретар диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

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Пєсков наголосив, що Путін неодноразово заявляв, що готовий та відкритий "до контактів з міжнародними лідкрами, зокрема з Дональдом Трампом". 

"Президент сам про це неодноразово говорив, ми неодноразово про це говорили. Жодних умов для цього не потрібно. Потрібно взаємне бажання та політична воля вести діалог, вирішувати існуючі проблеми через цей діалог", — сказав прессекретар Кремля. 

За його словами, російська влада бачить, що Трамп нібито також показує свою готовність до діалогу. Водночас він додав, що конкретних організаційних моментів щодо майбтньої зустрічі немає. 

"Виходимо з обопільної готовності до зустрічі. Очевидно, після того, як пан Трамп увійде до Овального кабінету, будуть якісь рухи", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що між ним і Путіним планується зустріч. Її організують США. 

Крім того нардеп Анатолій Бурміч заявив, що Трамп зможе зупинити війну за 100 днів, але є важливий нюанс, але є нюанс. 

США володимир путін переговори Дональд Трамп війна в Україні

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