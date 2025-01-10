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У Путина высказались о переговорах с Трампом

10 января 2025 14:22
Карина Приходько - Редактор
Путин готов к переговорам с Трампом без всяких предварительных условий
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters
Карина Приходько - Редактор

Российский диктатор Владимир Путин "без всяких условий" готов к переговорам с президентом США Дональдом Трампом. Для этого разговора нужно "лишь желание".

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ.

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Песков подчеркнул, что Путин неоднократно заявлял, что готов и открыт "к контактам с международными лидерами, в частности с Дональдом Трампом".

"Президент сам об этом неоднократно говорил, мы неоднократно об этом говорили. Никаких условий для этого не нужно. Нужно взаимное желание и политическая воля вести диалог, решать существующие проблемы через этот диалог", — сказал пресс-секретарь Кремля.

По его словам, российские власти видят, что Трамп якобы также показывает свою готовность к диалогу. В то же время он добавил, что конкретных организационных моментов относительно будущей встречи нет.

"Исходим из обоюдной готовности к встрече. Очевидно, после того как господин Трамп войдет в Овальный кабинет, будут какие-то движения", — сказал Песков.

Напомним, недавно Трамп заявил, что между ним и Путиным планируется встреча. Ее организуют США.

Кроме того, нардеп Анатолий Бурмич заявил, что Трамп сможет остановить войну за 100 дней, но есть важный нюанс.

США владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине

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