Путин готов к переговорам с Трампом без всяких предварительных условий

У Путина высказались о переговорах с Трампом
Российский диктатор Владимир Путин "без всяких условий" готов к переговорам с президентом США Дональдом Трампом. Для этого разговора нужно "лишь желание".
Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ.
Возможны ли переговоры между Путиным и Трампом
Песков подчеркнул, что Путин неоднократно заявлял, что готов и открыт "к контактам с международными лидерами, в частности с Дональдом Трампом".
"Президент сам об этом неоднократно говорил, мы неоднократно об этом говорили. Никаких условий для этого не нужно. Нужно взаимное желание и политическая воля вести диалог, решать существующие проблемы через этот диалог", — сказал пресс-секретарь Кремля.
По его словам, российские власти видят, что Трамп якобы также показывает свою готовность к диалогу. В то же время он добавил, что конкретных организационных моментов относительно будущей встречи нет.
"Исходим из обоюдной готовности к встрече. Очевидно, после того как господин Трамп войдет в Овальный кабинет, будут какие-то движения", — сказал Песков.
Напомним, недавно Трамп заявил, что между ним и Путиным планируется встреча. Ее организуют США.
Кроме того, нардеп Анатолий Бурмич заявил, что Трамп сможет остановить войну за 100 дней, но есть важный нюанс.
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