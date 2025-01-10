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Трамп заявив, що Путін чекає зустрічі — коли це може статись

10 січня 2025 05:22
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
За словами Трампа, Путін хоче з ним зустрітись для переговорів
Новообраний президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що між ним і президентом Росії Володимиром Путіним планується зустріч. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін вітатиме бажання Трампа налагодити контакт, але наразі офіційних запитів не було. 

Про це повідомляє агенція Reuters.

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На цей момент Трамп не озвучив, коли саме може відбутись така зустріч. Проте заявив, що Путін хоче з ним зустрітись.

"Він хоче зустрітися, і ми це організовуємо", — сказав Трамп у коментарях перед зустріччю з губернаторами-республіканцями в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида.
"Президент Путін хоче зустрітися. Він сказав це навіть публічно, і ми повинні покінчити з цією війною. Це кривава каша", — заявив Трамп про російсько-українську війну.

Аналітики агенції зауважують, що з початку широкомасштабного російського вторгнення Сполучені Штати під керівництвом Джо Байдена виділили понад 175 мільярдів доларів допомоги Україні, у тому числі понад 60 мільярдів доларів на безпекову допомогу.
Однак невідомо, чи продовжуватиметься допомога такими темпами за Трампа, який заявив, що хоче швидко завершити війну.

Нагадаємо, Дональд Трамп також зазіхає на Гренландію, що викликало світовий скандал. Так король Данії навіть змінив герб, щоб показати приналежність Гренландії

Також скандал з картами Дональда Трампа не перший — нещодавно він опублікував карту Канади у складі США. 

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