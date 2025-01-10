По словам Трампа, Путин хочет с ним встретиться для переговоров

Новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что между ним и президентом России Владимиром Путиным планируется встреча. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин будет приветствовать желание Трампа наладить контакт, но пока официальных запросов не было.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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На данный момент Трамп не озвучил, когда именно может состояться такая встреча. Однако заявил, что Путин хочет с ним встретиться.

"Он хочет встретиться, и мы это организуем", — сказал Трамп в комментариях перед встречей с губернаторами-республиканцами в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

"Президент Путин хочет встретиться. Он сказал это даже публично, и мы должны покончить с этой войной. Это кровавая каша", — заявил Трамп о российско-украинской войне.

Аналитики агентства отмечают, что с начала широкомасштабного российского вторжения Соединенные Штаты под руководством Джо Байдена выделили более 175 миллиардов долларов помощи Украине, в том числе более 60 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности. Однако неизвестно, будет ли продолжаться помощь такими темпами при Трампе, который заявил, что хочет быстро завершить войну.

Напомним, Дональд Трамп также посягает на Гренландию, что вызвало мировой скандал. Так король Дании даже изменил герб, чтобы показать принадлежность Гренландии.

Також скандал с картами Дональда Трампа не первый - недавно он опубликовал карту Канады в составе США.