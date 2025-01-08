Дональд Трамп опублікував карту Канади як частину США

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп викликав нову хвилю обговорень після публікації у своїй соцмережі Truth Social. Він зобразив карту Канади, як штат Америки.

Скандальну публікацію він оприлюднив у соцмережі Truth Social.

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Публікація Дональда Трампа. Фото: скриншот

На карті, яку розмістив Трамп, Канада позначена одним кольором із США, що створює враження, ніби країни об’єднані. Він підписав публікацію "Ох, Канада!".

Ця публікація вже спричинила широкий резонанс як серед канадців, так і серед американців. У Канаді користувачі соцмереж висміяли ситуацію, наголошуючи на абсурдності такого зображення.

Коментарі користувачів. Фото: скриншот

Американські коментатори розділилися: частина вважає це жартом, інші сприймають як чергову спробу Трампа привернути увагу до своєї політичної діяльності. А дехто коментує, що не проти такого рішення.

Нагадаємо, Дональд Трамп нещодавно заявив, що вважає хорошою ідеєю приєднання Канади до складу США. На скандальну заяву відреагував прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.