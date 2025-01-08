Джастін Трюдо відреагував на заяву Трампа щодо Канади

Джастін Трюдо відреагував на заяву Трампа про приєднання Канади
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо категорично відкинув можливість приєднання Канади до Сполучених Штатів Америки, заявивши, що такого сценарію не може бути. Ця заява прозвучала у відповідь на висловлювання екс-президента США Дональда Трампа, який припустив можливість включення Канади до складу США.
Про це Джастін Трюдо висловився у соцмережі X.
Реакція Джастіна Трюдо на заяву Трампа
"Немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів. Працівники та громади обох наших країн отримують вигоду від того, що вони є найбільшими торговельними та безпековими партнерами одна одної", — наголосив Трюдо.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у соцмережі TruthSocial оприлюднив публікацію, де заявив, що "велика кількість людей в Канаді нібито хочуть, щоб їх країна стала 51-м штатом у США". Також він розкритикував бажання Джастіна Трюдо піти у відставку.
Крім того, Дональд Трамп публічно заявив про потребу приєднання Гренландії до складу США. На це відреагував король Данії.
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