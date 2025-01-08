Джастін Трюдо відреагував на заяву Трампа щодо Канади

Перм'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Фото: REUTERS/Patrick Doyle

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо категорично відкинув можливість приєднання Канади до Сполучених Штатів Америки, заявивши, що такого сценарію не може бути. Ця заява прозвучала у відповідь на висловлювання екс-президента США Дональда Трампа, який припустив можливість включення Канади до складу США.

Про це Джастін Трюдо висловився у соцмережі X.

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Заява Джастіна Трюдо. Фото: скриншот

"Немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів. Працівники та громади обох наших країн отримують вигоду від того, що вони є найбільшими торговельними та безпековими партнерами одна одної", — наголосив Трюдо.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у соцмережі TruthSocial оприлюднив публікацію, де заявив, що "велика кількість людей в Канаді нібито хочуть, щоб їх країна стала 51-м штатом у США". Також він розкритикував бажання Джастіна Трюдо піти у відставку.

Крім того, Дональд Трамп публічно заявив про потребу приєднання Гренландії до складу США. На це відреагував король Данії.