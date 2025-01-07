Трамп пропонує Канаді приєднатися до США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Новообраний президент Америки Дональд Трамп зробив одіозну заяву про те, що Канада могла б приєднатися до Сполучених штатів Америки. Про це він заявив після того, як стало відомо, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо хоче піти у відставку.

Про це Дональд Трамп висловився у своїй соцмережі TruthSocial.

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Заява Дональда Трампа. Фото: скриншот

Дональд Трамп заявив, що велика кількість людей в Канаді нібито хочуть, щоб їх країна стала 51-м штатом у США.

Він дорікнув, що США більше не можуть "терпіти величезні торговельні дефіцити та субсидії, яких потребує Канада, щоб залишатися на плаву".

Трамп пов'язує відставку Джастіна Трюдо з важким становищем Канади.

"Джастін Трюдо знав це і подав у відставку. Якби Канада об'єдналася з США, не було б жодних тарифів, податки знизилися б, і вони були б повністю захищені від загрози російських і китайських кораблів, які постійно їх оточують. Разом, яка б це була чудова нація!" — написав Трамп.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо нібито, за словами осіб, що наближені до його кола, хоче піти у відставку після дев'яти років перебування на посаді.

Тим часом у Данії король Фредерік X змінив герб країни у відповідь на заяви Трампа про купівлю Гренландії.