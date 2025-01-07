Трамп предлагает Канаде присоединиться к США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Новоизбранный президент Америки Дональд Трамп сделал одиозное заявление о том, что Канада могла бы присоединиться к Соединенным штатам Америки. Об этом он заявил после того, как стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо хочет уйти в отставку.

Об этом Дональд Трамп высказался в своей соцсети TruthSocial.

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Заявление Дональда Трампа. Фото: скриншот

Дональд Трамп заявил, что большое количество людей в Канаде якобы хотят, чтобы их страна стала 51-м штатом в США.

Он упрекнул, что США больше не могут "терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, в которых нуждается Канада, чтобы оставаться на плаву".

Трамп связывает отставку Джастина Трюдо с тяжелым положением Канады.

"Джастин Трюдо знал это и подал в отставку. Если бы Канада объединилась с США, не было бы никаких тарифов, налоги снизились бы, и они были бы полностью защищены от угрозы российских и китайских кораблей, которые постоянно их окружают. Вместе, какая бы это была замечательная нация!" — написал Трамп.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо якобы, по словам лиц, приближенных к его кругу, хочет уйти в отставку после девяти'пяти лет пребывания в должности.

Тем временем в Дании король Фредерик X изменил герб страны в ответ на заявления Трампа о покупке Гренландии.