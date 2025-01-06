Джастін Трюдо може залишить пост лідера правлячої Ліберальної партії Канади

Прем'єр Канади Трюдо хоче піти у відставку — вже відома причина
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо все частіше оголошує про свій намір піти у відставку, хоча він ще не прийняв остаточного рішення. Він може залишити пост лідера правлячої Ліберальної партії Канади після дев'яти років перебування на посаді.
Про це повідомляє агенція Reuters.
Чому Трюдо розмірковує про відставку
Джерело агенції, яке входить у близьке коло Трюдо, повідомило, що найближчими днями він залишить пост лідера правлячої Ліберальної партії. Це дуже боляче вдарить по його партії, адже вона зараз не у виграшній позиції, а парламентські вибори очікуються вже у жовтні.
Аналітики вважають, що якщо Трюдо піде у відставку, це, ймовірно, підштовхне нові заклики до швидких виборів, щоб створити стабільний уряд, здатний мати справу з адміністрацією новообраного президента Дональда Трампа протягом наступних чотирьох років.
Чому у Трюдо виникли проблеми
Заклики конкурентів та опозиції до Трюдо піти у відставку посилились з грудня, коли Трюдо спробував понизити міністра фінансів Христю Фріланд, одну з його найближчих соратниць у кабінеті, після того як вона відмовилася від його пропозицій щодо збільшення витрат.
Натомість Фріланд пішла з посади та написала листа, в якому звинуватила Трюдо в "політичних трюках", а не зосереджувалася на тому, що найкраще для країни.
Трюдо привів лібералів до влади у 2015 році, пообіцявши "сонячний шлях" і прогресивний порядок денний, який сприяв правам жінок і обіцяв боротися зі зміною клімату. Але повсякденні реалії правління поступово виснажували його, і, як і багатьох західних лідерів, необхідність боротися з наслідками пандемії забирала багато часу.
Попри те, що Оттава витратила значні кошти на захист споживачів і підприємств, нагромадивши рекордний дефіцит бюджету, це мало захистило від громадського гніву, коли ціни різко зросли. Невдала імміграційна політика призвела до сотень тисяч прибулих, напруживши і без того перегрітий ринок житла, зазначають експерти.
Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп жорстоко пожартував з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Він запропонував стати країні 51-м штатом США.
Також нещодавно міністр оборони Канади відповів, де зараз перебувають профінансовані країною ЗРК NASAMS для України.
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