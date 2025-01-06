Джастін Трюдо може залишить пост лідера правлячої Ліберальної партії Канади

Прем'єр Канади Джастін Трюдо. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо все частіше оголошує про свій намір піти у відставку, хоча він ще не прийняв остаточного рішення. Він може залишити пост лідера правлячої Ліберальної партії Канади після дев'яти років перебування на посаді.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Чому Трюдо розмірковує про відставку

Джерело агенції, яке входить у близьке коло Трюдо, повідомило, що найближчими днями він залишить пост лідера правлячої Ліберальної партії. Це дуже боляче вдарить по його партії, адже вона зараз не у виграшній позиції, а парламентські вибори очікуються вже у жовтні.

Аналітики вважають, що якщо Трюдо піде у відставку, це, ймовірно, підштовхне нові заклики до швидких виборів, щоб створити стабільний уряд, здатний мати справу з адміністрацією новообраного президента Дональда Трампа протягом наступних чотирьох років.

Чому у Трюдо виникли проблеми

Заклики конкурентів та опозиції до Трюдо піти у відставку посилились з грудня, коли Трюдо спробував понизити міністра фінансів Христю Фріланд, одну з його найближчих соратниць у кабінеті, після того як вона відмовилася від його пропозицій щодо збільшення витрат.

Натомість Фріланд пішла з посади та написала листа, в якому звинуватила Трюдо в "політичних трюках", а не зосереджувалася на тому, що найкраще для країни.

Трюдо привів лібералів до влади у 2015 році, пообіцявши "сонячний шлях" і прогресивний порядок денний, який сприяв правам жінок і обіцяв боротися зі зміною клімату. Але повсякденні реалії правління поступово виснажували його, і, як і багатьох західних лідерів, необхідність боротися з наслідками пандемії забирала багато часу.

Попри те, що Оттава витратила значні кошти на захист споживачів і підприємств, нагромадивши рекордний дефіцит бюджету, це мало захистило від громадського гніву, коли ціни різко зросли. Невдала імміграційна політика призвела до сотень тисяч прибулих, напруживши і без того перегрітий ринок житла, зазначають експерти.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп жорстоко пожартував з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Він запропонував стати країні 51-м штатом США.

Також нещодавно міністр оборони Канади відповів, де зараз перебувають профінансовані країною ЗРК NASAMS для України.