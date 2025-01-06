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Премьер Канады Трюдо хочет уйти в отставку — уже известна причина

6 января 2025 06:15
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Джастин Трюдо может покинет пост лидера правящей Либеральной партии Канады
Премьер Канады Джастин Трюдо. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо все чаще объявляет о своем намерении уйти в отставку, хотя он еще не принял окончательного решения. Он может покинуть пост лидера правящей Либеральной партии Канады после девяти'яти лет пребывания в должности.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Почему Трюдо размышляет об отставке

Источник агентства, который входит в близкий круг Трюдо, сообщил, что в ближайшие дни он покинет пост лидера правящей Либеральной партии. Это очень больно ударит по его партии, ведь она сейчас не в выигрышной позиции, а парламентские выборы ожидаются уже в октябре.

Аналитики считают, что если Трюдо уйдет в отставку, это, вероятно, подтолкнет новые призывы к скорым выборам, чтобы создать стабильное правительство, способное иметь дело с администрацией новоизбранного президента Дональда Трампа в течение следующих четырех лет.

Почему у Трюдо возникли проблемы

Заклики конкурентов и оппозиции к Трюдо уйти в отставку усилились с декабря, когда Трюдо попытался понизить министра финансов Христю Фриланд, одну из его ближайших соратниц в кабинете, после того, как она отказалась от его предложений по увеличению расходов.

После этого Фриланд ушла с должности и написала письмо, в котором обвинила Трюдо в "политических трюках", а не сосредотачивалась на том, что лучше всего для страны.

Трюдо привел либералов к власти в 2015 году, пообещав "солнечный путь" и прогрессивную повестку дня, которая способствовала правам женщин и обещала бороться с изменением климата.

Но повседневные реалии правления постепенно истощали его, и, как и многих западных лидеров, необходимость бороться с последствиями пандемии отнимала много времени.

Несмотря на то, что Оттава потратила значительные средства на защиту потребителей и предприятий, накопив рекордный дефицит бюджета, это мало защитило от общественного гнева, когда цены резко выросли.

Неудачная иммиграционная политика привела к сотням тысяч прибывших, напрягая и без того перегретый рынок жилья, отмечают эксперты.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп жестоко пошутил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он предложил стать стране 51-м штатом США.

Также недавно министр обороны Канады ответил, где сейчас находятся профинансированные страной ЗРК NASAMS для Украины.               

Канада Дональд Трамп Джастин Трюдо политики отставка

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