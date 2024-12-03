Трамп запропонував Канаді стати 51 штатом США

Дональд Трамп та Джастін Трюдо. Фото: Reuters

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп жорстоко пожартував з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Він запропонував стати країні 51-м штатом США.

Про це пише Fox News.

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Трюдо та Трамп провели перемовини у його резиденції в Мар-а-Лаго, у Флориді. За оцінками новообраного президента США, дефіцит торгівлі з Канадою перевищив 100 мільярдів доларів.

Він зазначив, що Канада "провалила кордон США", пропустивши велику кількість людей та наркотиків, включаючи нелегальних іммігрантів з понад 70 різних країн.

Також Трамп погрожував запровадити значні тарифи на канадські товари у розмірі 25% за нездатність стримати потік мігрантів та наркотиків. На що Трюдо заявив, що це повністю вб'є економіку Канади.

"Ваша країна не може вижити, якщо вона не обдирає США на 100 мільярдів доларів?", — запитав Трамп.

Також він пожартував, запропонувавши у разі знищення економіки Канади стати 51 штатом США.

Нагадаємо, Трамп обрав майбутнього директора ФБР. Ним стане колишній чиновник з національної безпеки Каш Патель.

Крім того, Трамп призначив спеціального представника по Україні. Ним стане генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог.