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Трамп призначив спецпредставника щодо України — хто ним стане

27 листопада 2024 21:27
Євгенія Брюховецька - редактор
Кіт Келлог стане спецпредставником щодо України - Трамп обрав його на посаду
Дональд Трамп та Кіт Келлог. Фото: AFP
Євгенія Брюховецька - редактор

Новообраний президент США Дональд Трамп призначив спеціального представника по Україні. Ним стане генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог.

Про це пише видання Sky News у середу, 27 листопада.

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Видання пише, що Кіт Келлог був начальником штабу Ради національної безпеки Білого дому під час президентства Трампа протягом 2017-2021 років. Також він є співавтором "мирного плану" для України, який передбачає заморожування лінії фронту та примус сторін до переговорів.

На його думку, США мають пообіцяти Україні більше зброї тільки в тому разі, якщо вона вступить у мирні переговори. Водночас Росію мають попередити, що у випадку відмови від перемовин це призведе до збільшення американської підтримки. А членство України в НАТО повинно бути знято з порядку денного на найближче майбутнє. 

Зазначимо, що у січні 2023 року Келлог відвідував Україну, зокрема побував у Харкові.

Нагадаємо, раніше на посаду спецпредставника з війни РФ та України Трамп розглядав колишнього керівник розвідки Річарда Гренелла.

А радник Трампа з нацбезпеки Майкл Уолтц заявив, що команда тісно співпрацює з адміністрацією Джо Байдена у питанні війни в Україні.

США Дональд Трамп призначення війна в Україні вибори у США 2024

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