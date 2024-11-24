Команда Трампа обговорює питання війни в Україні з адміністрацією Байдена

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Радник з національної безпеки новообраного президента США Дональда Трампа Майкл Уолтц заявив, що команда тісно співпрацює з адміністрацією чинного лідера Білого дому Джо Байдена. Зокрема, у питанні війни в Україні.

Про це пише CNN у неділю, 24 листопада.

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Співпраця команди Трампа та адміністрації Байдена

Уолтц розповів, що провів розмову з радником чинного президента Джейком Салліваном, аби переконатися, що обидві команди працюють "рука об руку".

"Наші супротивники, які думають, що це час можливостей, що вони можуть зіграти проти однієї адміністрації, помиляються. Ми йдемо рука об руку. Ми одна команда зі США в цьому перехідному періоді", — сказав він.

За його словами, Трамп "дуже стурбований ескалацією" війни між Росією й Україною.

Видання пише, що Уолтц, швидше за все, схвалює рішення Байдена про дозвіл Україні застосовувати далекобійну зброю для ударів по Росії. На його думку, це може допомогти "зміцнити лінії розмежування" і зупинити російські досягнення.

Крім того, він переконаний, що Трамп зосереджений на організації переговорів про припинення війни.

Раніше CNN писало, що Трамп призначає лояльних до себе осіб на посади в уряді.

А посол України в Бразилії Андрій Мельник назвав вирішальними наступні вісім тижнів до інавгурації Трампа.