Команда Трампа обсуждает вопросы войны в Украине с администрацией Байдена

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Советник по национальной безопасности новоизбранного президента США Дональда Трампа Майкл Уолтц заявил, что команда тесно сотрудничает с администрацией действующего лидера Белого дома Джо Байдена. В частности, в вопросе войны в Украине.

Об этом пишет CNN в воскресенье, 24 ноября.

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Уолтц рассказал, что провел разговор с советником действующего президента Джейком Салливаном, чтобы убедиться, что обе команды работают рука об руку.

"Наши противники, которые думают, что это время возможностей, что они могут сыграть против одной администрации, ошибаются. Мы идем рука об руку. Мы одна команда из США в этом переходном периоде", — сказал он.

По его словам, Трамп "очень озабочен эскалацией" войны между Россией и Украиной.

Издание пишет, что Уолтц, скорее всего, одобряет решение Байдена о разрешении Украине применять дальнобойное оружие для ударов по России. По его мнению, это может помочь "укрепить линии разграничения" и остановить российские достижения.

Кроме того, он уверен, что Трамп сосредоточен на организации переговоров о прекращении войны.

Ранее CNN писало, что Трамп назначает лояльных лиц на должности в правительстве.

А посол Украины в Бразилии Андрей Мельник назвал решающими следующие восемь недель до инаугурации Трампа.