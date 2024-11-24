Посол України в Бразилії Мельник назвав наступні вісім тижнів вирішальними

Посол України в Бразилії Андрій Мельник. Фото: merkur.de

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп фактично визначив російсько-українську війну одним із напрямків, якими буде займатися. Україна має сприймати ці слова серйозно.

Про це розповів посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтерв'ю для Радіо Свобода.

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Вирішальні вісім тижнів

Мельник зазначив, що лише Трамп може дійсно кардинально змінити ситуацію в Україні.

"І тому зараз шукати якихось посередників там чи згадувати тих, на кого ми сподівалися раніше, і тих, хто зіграв певну роль… то я не бачу нікого, крім нового президента США, який зможе дійсно кардинально змінити ситуацію", — сказав він.

На думку дипломата, навряд чи Трамп захоче "ділити ці лаври миротворця" з кимось іншим, тим більше з Китаєм чи Бразилією.

Мельник зауважив, що дипломатичні, політичні та суспільні зусилля України мають бути зосереджені саме на восьми критичних тижнях до інавгурації Трампа на посаду президента США 20 січня 2025 року.

"Бо найгірше буде те, що справді якісь рішення будуть Україні нав'язані через нашу голову", — попередив він.

Мельник додав, що ці наступні вісім тижнів будуть найбільш відповідальними і складними в історії України після 1991 року.

Раніше Reuters писало, що Трамп розглядає призначення спецпредставника з війни РФ та України. Ним може стати колишній керівник розвідки Річард Гренелл.

А один із головних соратників новообраного президента США сенатор Майк Раундс різко розкритикував ідею переговорів про мирну угоду між Росією та Україною.