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Следующие восемь недель станут решающими, — Мельник

24 ноября 2024 17:31
Евгения Брюховецкая - редактор
Посол Украины в Бразилии Мельник назвал следующие восемь недель решающими
Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник. Фото: merkur.de
Евгения Брюховецкая - редактор

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп фактически определил российско-украинскую войну одним из направлений, которым будет заниматься. Украина должна воспринимать эти слова серьезно.

Об этом рассказал посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в интервью Радио Свобода.

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Решающие восемь недель

Мельник отметил, что только Трамп может действительно кардинально изменить ситуацию в Украине.

"И поэтому сейчас искать каких-то посредников там или вспоминать тех, на кого мы надеялись раньше, и тех, кто сыграл определенную роль… так я не вижу никого, кроме нового президента США, который сможет действительно кардинально изменить ситуацию", — сказал он.

По мнению дипломата, вряд ли Трамп захочет "делить эти лавры миротворца" с кем-нибудь другим, тем более с Китаем или Бразилией.

Мельник отметил, что дипломатические, политические и общественные усилия Украины должны сосредоточиться именно на восьми критических неделях до инаугурации Трампа на пост президента США 20 января 2025 года.

"Ибо хуже всего будет то, что действительно какие-то решения будут Украине навязаны через нашу голову", — предупредил он.

Мельник добавил, что эти восемь недель будут наиболее ответственными и сложными в истории Украины после 1991 года.

Ранее Reuters писало, что Трамп рассматривает назначение спецпредставителя войны РФ и Украины. Им может стать бывший руководитель разведки Ричард Гренелл.

А один из главных соратников новоизбранного президента США сенатор Майк Раундс подверг резкой критике идею переговоров о мирном соглашении между Россией и Украиной.

США Дональд Трамп Андрей Мельник война в Украине выборы в США 2024

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