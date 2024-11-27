Кот Келлог станет спецпредставителем по Украине - Трамп избрал его на должность

Дональд Трамп и Кит Келлог. Фото: AFP

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил специального представителя по Украине. Им станет генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог.

Об этом пишет издание Sky News в среду, 27 ноября.

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Издание пишет, что Кит Келлог был начальником штаба Совета национальной безопасности Белого дома во время президентства Трампа в течение 2017-2021 годов. Также он является соавтором мирного плана для Украины, который предусматривает замораживание линии фронта и принуждение сторон к переговорам.

По его мнению, США должны пообещать больше оружия Украине только в том случае, если она вступит в мирные переговоры. В то же время, Россию должны предупредить, что в случае отказа от переговоров это приведет к увеличению американской поддержки. А членство Украины в НАТО должно быть снято с повестки дня на ближайшее будущее.

Отметим, что в январе 2023 года Келлог посещал Украину, в частности, побывал в Харькове.

Напомним, ранее на должность спецпредставителя по войне РФ и Украины Трамп рассматривал бывшего руководителя разведки Ричарда Гренелла.

Советник же Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц заявил, что команда тесно сотрудничает с администрацией Джо Байдена в вопросе войны в Украине.