Джо Байден помилував власного сина і тепер його не зможуть судити за кримінальні справи

Хантер Байден та Джо Байден. Фото: Reuters.

Президент Джо Байден оголосив, що помилував свого сина Хантера Байдена, якого засудили за кримінальні справи щодо несплати федеральних податків та у звинуваченнях у володінні зброєю. Раніше Байден обіцяв, що не підпише цей документ, а Дональд Трамп вже розкритикував це рішення.

Про перебіг та нюанси події повідомляє Reuters.

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В чому суть справи

В документі, опублікованому на сайті Білого дому Джо Байден пояснив своє рішення тим, що його сина "вибірково і несправедливо переслідували". Він також звинуватив політичних опонентів у Конгресі у "інспіруванні" звинувачень, аби запобігти переобранню Джо Байдена на другий президентський термін.

Це офіційне помилування не може бути скасовано обраним президентом Дональдом Трампом, зазначає Reuters.

Агенція нагадує, що помилувавши свого сина, Джо Байден відмовився від публічної обіцянки, яку він неодноразово давав до та після виходу з президентських перегонів у 2024 році.

Як відреагував Дональд Трамп

На таку подію миттєво відреагував новообраний президент США Дональд Трамп. Він назвав помилування "зловживанням і помилкою правосуддя". Також він саркастично запитав у своєму дописі у власній соцмережі Truth Social: чи стосується подібне помилування його прихильників, які напали на Капітолій США під час повстання 6 січня у 2021 році.

Нагадаємо, Джо Байден дозволив надати Україні протипіхотні міни. Це чергова частина невідкладних дій з допомоги України, про яку говорив президент США.

Також ми писали, що 25 листопада, Байден подав до Конгресу запит про додаткову допомогу Україні. Зокрема, йдеться про 24 млрд доларів.