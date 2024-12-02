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Байден помиловал своего сына — сможет ли помешать этому Трамп

2 декабря 2024 06:22
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Джо Байден помиловал собственного сына и теперь его не смогут судить за уголовные дела
Хантер Байден и Джо Байден. Фото: Reuters.
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Президент Джо Байден объявил, что помиловал своего сына Хантера Байдена, которого осудили за уголовные дела по неуплате федеральных налогов и по обвинениям во владении оружием. Ранее Байден обещал, что не подпишет этот документ, а Дональд Трамп уже раскритиковал это решение.

О ходе и нюансах происшествия сообщает Reuters.

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В чем суть дела

В документе, опубликованном на сайте Белого дома, Джо Байден объяснил свое решение тем, что его сына "избирательно и несправедливо преследовали". Он также обвинил политических оппонентов в Конгрессе в "инспирировании" обвинений, чтобы предотвратить переизбрание Джо Байдена на второй президентский срок.

Это официальное помилование не может быть упразднено избранным президентом Дональдом Трампом, отмечает Reuters.

Агентство напоминает, что помиловав своего сына, Джо Байден отказался от публичного обещания, которое он неоднократно давал до и после выхода из президентской гонки в 2024 году.

Как отреагировал Дональд Трамп

На это событие мгновенно отреагировал новоизбранный президент США Дональд Трамп. Он назвал помилование "злоупотреблением и ошибкой правосудия". Также он саркастически спросил в своем сообщении в собственной соцсети Truth Social: касается ли подобное помилование его сторонников, напавших на Капитолий США во время восстания 6 января в 2021 году.

Напомним, Джо Байден разрешил предоставить Украине противопехотные мины. Это очередная часть безотлагательных действий по помощи Украины, о которой говорил президент США.

Также мы писали, что 25 ноября Байден подал в Конгресс запрос о дополнительной помощи Украине. В частности, речь идет о 24 млрд долларов.

Джо Байден США суд Дональд Трамп Хантер Байден

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