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Трамп обрав нового директора ФБР — хто ним стане

1 грудня 2024 09:24
Євгенія Брюховецька - редактор
Трамп планує змінити директора ФБР та обрав кандидата
Дональд Трамп. Фото: REUTERS
Євгенія Брюховецька - редактор

Новообраний президент США Дональд Трамп визначився з майбутнім очільником Федерального бюро розслідувань. Він хоче, аби цю посаду обійняв колишній чиновник з національної безпеки Каш Патель.

Про це пише Reuters у неділю, 1 грудня.

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Трамп планує звільнити чинного директора ФБР Крістофера Рея, про що свідчить заява щодо наміру призначити на цю посаду Каш Пателя. Відомо, що він консультував директора нацрозвідки та міністра оборони під час першого президентського терміну Трампа.

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Каш Патель. Фото: Reuters

Раніше Патель закликав позбавити ФБР функції збору розвідданих і очистити ряди від співробітників, які відмовляються підтримувати політику нового президента.

"І я б взяв 7000 співробітників, які працюють в цій будівлі, і відправив їх по всій Америці переслідувати злочинців. Ідіть і будьте копами. Ви ж копи. Ідіть і будьте копами", — заявляв він.

Видання зазначає, що згідно з законом, директори ФБР призначаються на 10-річний термін, що має на меті ізолювати бюро від політики.

Нагадаємо, Трамп призначив спеціального представника по Україні. Ним стане генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог.

А CNN писало, що Трамп призначає лояльних до себе осіб на посади в уряді. 

США ФБР Дональд Трамп призначення вибори у США 2024

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