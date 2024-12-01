Трамп планирует сменить директора ФБР и избрал кандидата

Трамп выбрал нового директора ФБР — кто им станет
Новоизбранный президент США Дональд Трамп определился с будущим главой Федерального бюро расследований. Он хочет, чтобы этот пост занял бывший чиновник по национальной безопасности Каш Патель.
Об этом пишет Reuters в воскресенье, 1 декабря.
Новый глава ФБР
Трамп планирует уволить действующего директора ФБР Кристофера Рэя, о чем свидетельствует заявление о намерении назначить на этот пост Каш Пателя. Известно, что он консультировал директора нацразведки и министра обороны в первый президентский срок Трампа.
Ранее Патель призвал лишить ФБР функции сбора разведданных и очистить ряды от сотрудников, отказывающихся поддерживать политику нового президента.
"И я бы взял 7000 сотрудников, работающих в этом здании, и отправил их по всей Америке преследовать преступников. Идите и будьте копами. Вы же копы. Идите и будьте копами", — заявлял он.
Издание отмечает, что по закону директора ФБР назначаются на 10-летний срок, что позволяет изолировать бюро от политики.
Напомним, Трамп назначил специального представителя по Украине. Им станет генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог.
А CNN писало, что Трамп назначает лояльных к себе лиц на должности в правительстве.
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