Трамп предложил Канаде стать 51 штатом США

Дональд Трамп и Джастин Трюдо. Фото: Reuters

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп жестоко пошутил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он предложил стать стране 51-м штатом США.

Об этом пишет Fox News.

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Трюдо и Трамп провели переговоры в его резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. По оценкам новоизбранного президента США, дефицит торговли с Канадой превысил 100 миллиардов долларов.

Он отметил, что Канада "провалила границу США", пропустив большое количество людей и наркотиков, включая нелегальных иммигрантов из более чем 70 разных стран.

Также Трамп угрожал ввести значительные тарифы на канадские товары в размере 25% за неспособность сдержать поток мигрантов и наркотиков. На что Трюдо заявил, что это полностью убьет экономику Канады.

"Ваша страна не может выжить, если она не обдирает США на 100 миллиардов долларов?", — спросил Трамп.

Также он пошутил, предложив в случае уничтожения экономики Канады стать 51 штатом США.

Напомним, Трамп избрал будущего директора ФБР. Им станет бывший чиновник по национальной безопасности Каш Патель.

Кроме того, Трамп назначил специального представителя Украины. Им станет генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог.