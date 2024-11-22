Зенітно-ракетний комплекс NASAMS уже в Україні

Зенітно-ракетний комплекс NASAMS. Офіційний сайт корпорації Kongsberg

Профінансований Канадою зенітно-ракетний комплекс NASAMS прибув до України. Вона має посилити повітряну безпеку нашої держави на фоні нових загроз, які постали перед нею.

Про це в Оттаві заявив міністр оборони Канади Білл Блер, повідомляє портал "Ми-Україна" у п'ятницю, 22 листопада.

Читайте також:

NASAMS прибув до України

"Ми тісно співпрацювали з американцями й виробником Raytheon над збором цієї системи та її доставкою. Зараз вона перебуває в Польщі й незабаром має бути переправлена через кордон", — сказав він.

Міністр нагадав, що премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо раніше вже провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Тоді канадський лідер і повідомив про надходження NASAMS найближчим часом.

"Ми працюємо з українцями, аби якомога швидше доставити цю систему, придбану Канадою для України. Очікую, що незабаром зможемо сказати значно більше", — зазначив Блер.

Раніше ми писали, що Норвегія передасть Україні нову військову допомогу. Зокрема, йдеться про винищувачі F-16 та системи NASAMS.

Нагадаємо, найбільший німецький оборонний концерн Rheinmetall наприкінці вересня 2024 року передав Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder 1A3.