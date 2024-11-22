Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Профінансований Канадою ЗРК NASAMS уже в Україні arrow

Профінансований Канадою ЗРК NASAMS уже в Україні

22 листопада 2024 22:32
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Зенітно-ракетний комплекс NASAMS уже в Україні
Зенітно-ракетний комплекс NASAMS. Офіційний сайт корпорації Kongsberg
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Профінансований Канадою зенітно-ракетний комплекс NASAMS прибув до України. Вона має посилити повітряну безпеку нашої держави на фоні нових загроз, які постали перед нею.

Про це в Оттаві заявив міністр оборони Канади Білл Блер, повідомляє портал "Ми-Україна" у п'ятницю, 22 листопада.

Читайте також:

NASAMS прибув до України

"Ми тісно співпрацювали з американцями й виробником Raytheon над збором цієї системи та її доставкою. Зараз вона перебуває в Польщі й незабаром має бути переправлена через кордон", — сказав він.

Міністр нагадав, що премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо раніше вже провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Тоді канадський лідер і повідомив про надходження NASAMS найближчим часом.

"Ми працюємо з українцями, аби якомога швидше доставити цю систему, придбану Канадою для України. Очікую, що незабаром зможемо сказати значно більше", — зазначив Блер.

Раніше ми писали, що Норвегія передасть Україні нову військову допомогу. Зокрема, йдеться про винищувачі F-16 та системи NASAMS.

Нагадаємо, найбільший німецький оборонний концерн Rheinmetall наприкінці вересня 2024 року передав Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder 1A3.

Канада війна Україна NASAMS війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:43 Розвідка зірвала плани РФ наступати у двох областях, — ЗМІ

23:43 В окупантів є конкретна мета на цю зиму — у ГУР заявили яка саме

23:36 У Львові військовий не повернувся до частини — що вирішив суд

23:25 В ОТУ "Харків" пояснили, чи воюють в Україні військові КНДР

23:19 У Києві вибухнули трансформаторські будки — подробиці

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

22:59 США можуть повернути Україні ядерну зброю — як це можливо

22:37 В ГУР розповіли, як РФ "виховує" українських дітей в окупації

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

22:33 ТЦК оштрафував чоловіка, але той подав позов — що вирішив суд

22:32 Профінансований Канадою ЗРК NASAMS уже в Україні

23:43 Розвідка зірвала плани РФ наступати у двох областях, — ЗМІ

23:43 В окупантів є конкретна мета на цю зиму — у ГУР заявили яка саме

23:36 У Львові військовий не повернувся до частини — що вирішив суд

23:25 В ОТУ "Харків" пояснили, чи воюють в Україні військові КНДР

23:19 У Києві вибухнули трансформаторські будки — подробиці

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

22:59 США можуть повернути Україні ядерну зброю — як це можливо

22:37 В ГУР розповіли, як РФ "виховує" українських дітей в окупації

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

22:33 ТЦК оштрафував чоловіка, але той подав позов — що вирішив суд

22:32 Профінансований Канадою ЗРК NASAMS уже в Україні

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

21 листопада 2024
Text

23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото