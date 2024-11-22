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Профинансированный Канадой ЗРК NASAMS уже в Украине

22 ноября 2024 22:32
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Зенитно-ракетный комплекс NASAMS уже в Украине
Зенитно-ракетный комплекс NASAMS. Официальный сайт корпорации Kongsberg
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Профинансированный Канадой зенитно-ракетный комплекс NASAMS прибыл в Украину. Она должна усилить воздушную безопасность нашего государства на фоне возникших перед ней угроз.

Об этом в Оттаве заявил министр обороны Канады Билл Блэр, сообщает портал "Мы-Украина" в пятницу, 22 ноября.

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"Мы тесно сотрудничали с американцами и производителем Raytheon над сбором этой системы и ее доставкой. Сейчас она находится в Польше и вскоре должна быть переправлена через границу", — сказал он.

Министр напомнил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее уже провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Тогда канадский лидер и сообщил о поступлении NASAMS в ближайшее время.

"Мы работаем с украинцами, чтобы как можно скорее доставить эту систему, приобретенную Канадой для Украины. Ожидаю, что в скором времени сможем сказать гораздо больше", — отметил Блэр.

Ранее мы писали, что Норвегия передаст Украине новую военную помощь.

Напомним, крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall в конце сентября 2024 года передал Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder 1A3.

Канада война Украина NASAMS война в Украине

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