Джастин Трюдо отреагировал на заявление Трампа по Канаде

Пермьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фото: REUTERS/Patrick Doyle

Прем'ер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения Канады к Соединенным Штатам Америки, заявив, что такого сценария не может быть. Это заявление прозвучало в ответ на высказывание экс-президента США Дональда Трампа, который допустил возможность включения Канады в состав США.

Об этом Джастин Трюдо высказался в соцсети X.

Читайте также:

Реакция Джастина Трюдо на заявление Трампа

Заявление Джастина Трюдо. Фото: скриншот

"Нет ни одного шанса на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов. Работники и общины обеих наших стран получают выгоду от того, что они являются крупнейшими торговыми и безопасными партнерами друг друга", — подчеркнул Трюдо.

Напомним, президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial обнародовал публикацию, где заявил, что "большое количество людей в Канаде якобы хотят, чтобы их страна стала 51-м штатом в США". Также он раскритиковал желание Джастина Трюдо уйти в отставку.

Кроме того, Дональд Трамп публично заявил о необходимости присоединения Гренландии к составу США. На это отреагировал король Дании.