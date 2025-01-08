Дональд Трамп опубликовал карту Канады как часть США

Трамп снова провоцирует Канаду и опубликовал скандальную карту
Президент США Дональд Трамп вызвал новую волну обсуждений после публикации в своей соцсети Truth Social. Он изобразил карту Канады, как штат Америки.
Скандальную публикацию он обнародовал в соцсети Truth Social.
Трамп хочет присоединить Канаду к США
На карте, которую разместил Трамп, Канада обозначена одним цветом с США, что создает впечатление, будто страны объединены. Он подписал публикацию "Ох, Канада!
Эта публикация уже вызвала широкий резонанс как среди канадцев, так и среди американцев. В Канаде пользователи соцсетей высмеяли ситуацию, подчеркивая абсурдность такого изображения.
Американские комментаторы разделились: часть считает это шуткой, другие воспринимают как очередную попытку Трампа привлечь внимание к своей политической деятельности. А некоторые комментируют, что не против такого решения.
Напомним, Дональд Трамп недавно заявил, что считает хорошей идеей присоединение Канады в состав США. На скандальное заявление отреагировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Читайте Новини.LIVE!