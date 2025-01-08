Дональд Трамп опубликовал карту Канады как часть США

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп вызвал новую волну обсуждений после публикации в своей соцсети Truth Social. Он изобразил карту Канады, как штат Америки.

Скандальную публикацию он обнародовал в соцсети Truth Social.

Читайте также:

Трамп хочет присоединить Канаду к США

Публикация Дональда Трампа. Фото: скриншот

На карте, которую разместил Трамп, Канада обозначена одним цветом с США, что создает впечатление, будто страны объединены. Он подписал публикацию "Ох, Канада!

Эта публикация уже вызвала широкий резонанс как среди канадцев, так и среди американцев. В Канаде пользователи соцсетей высмеяли ситуацию, подчеркивая абсурдность такого изображения.

Комментарии пользователей. Фото: скриншот

Американские комментаторы разделились: часть считает это шуткой, другие воспринимают как очередную попытку Трампа привлечь внимание к своей политической деятельности. А некоторые комментируют, что не против такого решения.

Напомним, Дональд Трамп недавно заявил, что считает хорошей идеей присоединение Канады в состав США. На скандальное заявление отреагировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.