Трамп заявив, що Путін хоче зустрітись — чи відома дата

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Російський президент Володимир Путін хоче зустрітись, аби обговорити завершення війни. Сполучені Штати Америки організують цю зустріч.

Про це заявив новообраний президент США Дональд Трамп під час виступу перед губернаторами-республіканцями у четвер, 9 січня.

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Коли відбудеться зустріч Путіна з Трампом

Як зазначив американський лідер, Путін ніби то хоче зустрітися з ним щодо війни в Україні. Він також додав, що таку зустріч наразі організовують. Разом з тим Трамп не повідомив, коли може відбутись така розмова.

"Ми багато спілкувалися з президентом Сі, і у нас призначено багато зустрічей із багатьма людьми. Про те, що Путін хоче зустрітися, він про це говорив навіть публічно. І ми повинні покінчити з цією війною. Це криваве місиво", — заявив Трамп.

Трамп вже неодноразово заявляв, що хоче швидко закінчити війну. Як пише Reuters, у Кремлі запевнили, що Путін вітатиме бажання Трампа налагодити контакт, однак наразі офіційних запитів не було. Дмитро Пєсков зазначив, що було б доцільніше спочатку дочекатися вступу Трампа на посаду.

Нагадаємо, ЗМІ спростували слова Дональда Трампа про час завершення війни в Україні за пів року. Виявилося, що політик мав на увазі інше.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна бути у сильній позиції, аби вести переговори. Він додав, що закінчити війну можна за допомогою президента США.