Трамп заявив, що Путін хоче зустрітись — чи відома дата

Трамп заявив про бажання Путіна зустрітись — чи відома дата
Російський президент Володимир Путін хоче зустрітись, аби обговорити завершення війни. Сполучені Штати Америки організують цю зустріч.
Про це заявив новообраний президент США Дональд Трамп під час виступу перед губернаторами-республіканцями у четвер, 9 січня.
Коли відбудеться зустріч Путіна з Трампом
Як зазначив американський лідер, Путін ніби то хоче зустрітися з ним щодо війни в Україні. Він також додав, що таку зустріч наразі організовують. Разом з тим Трамп не повідомив, коли може відбутись така розмова.
"Ми багато спілкувалися з президентом Сі, і у нас призначено багато зустрічей із багатьма людьми. Про те, що Путін хоче зустрітися, він про це говорив навіть публічно. І ми повинні покінчити з цією війною. Це криваве місиво", — заявив Трамп.
Трамп вже неодноразово заявляв, що хоче швидко закінчити війну. Як пише Reuters, у Кремлі запевнили, що Путін вітатиме бажання Трампа налагодити контакт, однак наразі офіційних запитів не було. Дмитро Пєсков зазначив, що було б доцільніше спочатку дочекатися вступу Трампа на посаду.
Нагадаємо, ЗМІ спростували слова Дональда Трампа про час завершення війни в Україні за пів року. Виявилося, що політик мав на увазі інше.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна бути у сильній позиції, аби вести переговори. Він додав, що закінчити війну можна за допомогою президента США.
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